Furti in Vallata e tentativi di truffe | | Fate attenzione

Torna l’incubo deia Colli. Nel piccolo centro si assiste ad un’escalation, nei giorni scorsi nel mirino dei ladri due appartamenti; in via Salaria e in via Foscolo. In un caso si è trattato solo di un tentativo, nell’altro i ladri sono riusciti ad entrate e mettere a segno il furto. Furto anche nella parte bassa di Castel di Lama. I ladri si accontentano anche di magri bottini. Intanto sale la preoccupazione tra i cittadini. Sull’argomento interviene il sindaco Andrea Cardilli: "Senza allarmismi – dichiara il sindaco – ma mi permetto di darvi alcuni suggerimenti su quanto sta accadendo in questo periodo circa i numerosi. È importante parlare con i vostri genitori anziani facendogli capire, che quando sono soli a casa le forze dell’ordine non chiamano per telefono". Purtroppo aisi aggiungono anche idi raggiro che negli ultimi tempi, stanno diventando un’emergenza, in particolar modo la truffa del finto carabiniere e dell’incidente, che corre dal telefono fino a casa.