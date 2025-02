Chietitoday.it - Furgone si schianta contro la facciata del teatro Fenaroli

Leggi su Chietitoday.it

Paura la notte scorsa in centro, a Lanciano, per via di unche si èto accidentalmenteladel.Era da poco passata la mezzanotte e mezza quando è avvenuto l'incidente. Il conducente di un Fiat Talento, che scendeva da via Dei Frentani verso.