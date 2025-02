Ilrestodelcarlino.it - Furgone gli crolla addosso, muore 36enne

Si chiamava Antonino Currò aveva 36 anni e risiedeva a Imola l’uomo che nel primo pomeriggio di ieri, nelle pertinenze dell’abitazione di un amico in via Sagrati a Chiesanuova di Conselice (località a una manciata di chilometri dal capoluogo comunale), ha tragicamente perso la vita, schiacciato dal peso di unMercedes Vito, sotto il quale pare stesse effettuando lavori di manutenzione. L’esatta dinamica dell’incidente, che è al vaglio del personale tecnico della Medicina del Lavoro dell’Ausl e dei Carabinieri della Stazione di Conselice (competente per territorio) è in corso di accertamento, ma sembrerebbe essere riconducibile all’improvviso cedimento o scivolamento del cric, o comunque di un’altra struttura di supporto utilizzata per sollevare il. La tragedia si è consumata intorno alle 12.