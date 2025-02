Ilgiorno.it - Fugge all’alt della polizia sui Navigli: inseguimento per Milano tra strade contromano e rossi bruciati. La donna alla guida era ubriaca

– La Citroen sfreccia da corso di Porta Ticinese, piomba in piazza XXIV Maggio e si infila in viale Gorizia. Mancano pochi minuti alle 5 di ieri, gli agenti di una Volante dell’Ufficio prevenzione generale notano quella manovra spericolata e intimano l’altal volante, azionando sirene e lampeggianti. Lei, però, continua la corsa come se niente fosse. Inizia in quel momento unche si concluderà all’incrocio tra corso Genova e piazzaResistenza partigiana, al termine di una pericolosa rincorsa trapercorsee auto e scooter danneggiati: lì la conducenteCitroen si ritrova chiusa davanti e dietro dalle altre macchinerichiamate dall’alertcentrale operativa. Senza possibilità di uscita.fine, la ventinovenne italiana, sconosciuta agli archivi delle forze dell’ordine, viene bloccata e arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento; la fuggitiva, che per fortuna non ha riportato ferite così come gli agenti, è risultata positiva all’alcoltest, anche se non ha fornito una spiegazione del suo comportamento.