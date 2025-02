Laspunta.it - Frosinone e la fake news dei manifesti pagati da don Paolo con le elemosine dei fedeli.

Ha tenuto banco la notizia secondo la quale il tesoriere del Comitato Civico, Laboratorio Scalo, il sacerdote dondella Peruta, avrebbe pagato ifatti affiggere dal Comitato con i soldi delle.Un fatto che una volta verificato si è rivelato una non notizia, una, ma che ha portato il Comitato Civico a prendere posizione con una nota a firma del presidente del Comitato, Luca Teatini che riportiamo integralmente di seguito e che pone la parola fine ad un tentativo tanto maldestro, quanto miserabile e mal riuscito per questo, di delegittimare il Comitato stesso e don.“Il Comitato Civico Laboratorio Scalo intende fare luce sulla sgradevole vicenda in cui è stato trascinato, e che ha investito in prima persona dondella Peruta e la parrocchia a lui affidata.