Quotidiano.net - Friedrich Merz esclude collaborazione con AfD: "Garantisco personalmente"

Leggi su Quotidiano.net

"È stato detto più volte chiaramente: non ci sarà alcunafra noi e AfD. Noi lottiamo per avere maggioranze nel centro del nostro sistema democratico". È quello che ha detto il capo della Cdu, candidato cancelliere per le urne del 23 febbraio, parlando alla stampa a margine di una visita al centro in cui domani si terrà il congresso di partito della Cdu. Alla domanda se accetterà i voti di AfD per raggiungere la maggioranza ha risposto: "no", aggiungendo di poterlo "garantire". Nelle ore in cui a Berlino sta per partire una grande manifestazione contro l'ultradestra, e a tutela del cosiddetto "Brandmauer", il cordone sanitario dei partiti anti-AfD,ha anche spiegato che al momento la difficoltà di raggiungere maggioranze in parlamento dipende dal fatto che il governo del semaforo sia crollato.