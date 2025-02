Quotidiano.net - Francesca Michielin a Sanremo 2025: “Canto la mia risalita. Sono più forte di prima”

Roma, 2 febbraio– Benvenuti in paradiso. Anche se quello diè un po’ fangoso, inzaccherato, come quella vita che, nonostante la pretesa di mantenerla linda e immacolata inseguendo un ideale di perfezione che non esiste, qualche alone qua e là finisce inevitabilmente per lasciarlo. Il senso di un titolo come Fango in paradiso sta tutto qua, tra le macchie fisiche e sentimentali di quei 30 anni che la cantautrice bassanina compie il 25 febbraio. Anche se in vista del Festival diqualche precauzione l’ha presa. “Mia nonna è devota a San Biagio che è il protettore della gola, oggi è il giorno della candelora così le ho detto di benedire qualcosa per me da portare a” dice. “Le ho pure fatto ascoltare la canzone, ma spero tanto che non la canticchi in giro se no mi squalificano”.