Dilei.it - Francesca Fialdini e quel figlio da adottare: commozione a Da noi…a ruota libera

Leggi su Dilei.it

Un momento dia Da noi.aper. È accaduto durante l’intervista a Loredana Errore, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi oggi concorrente a Ora o mai più di Marco Liorni dopo un tragico incidente stradale che ha cambiato la sua vita.Com’è noto la cantante nata in Romania è stata adottata da una famiglia di Agrigento e nello studio del programma Rai è stata raggiunta dai suoi genitori adottivi: una vicenda che ha profondamente toccato la, che da tempo ha a cuore il tema dell’adozione e ad oggi non è ancora riuscita a diventare madre.parla dell’adozione di Loredana Errore e si commuoveha accolto a Da noi. aLoredana Errore. Durante l’intervista si è parlato del percorso artistico della cantante ma anche del grave incidente in cui è rimasta coinvolta qualche anno fa e in cui ha rischiato la paralisi.