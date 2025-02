Thesocialpost.it - Frana blocca migliaia di automobilisti, traffico in tilt

Leggi su Thesocialpost.it

SAVOIA – Unasulla RN90 ha causato il caos ieri mattina in Savoia,ndodidiretti alle località sciistiche della Tarentaise. Intorno alle 10:30, un gigantesco masso si è staccato dalla parete rocciosa ed è precipitato sulla strada, interrompendo la circolazione in una delle arterie più trafficate del fine settimana invernale.Nonostante i danni limitati – si registra solo un ferito lieve – le ripercussioni sulla viabilità sono state pesantissime. Con 32mila auto in viaggio verso le stazioni sciistiche, le code hanno raggiunto i 30 chilometri, costringendo le autorità a deviare ilsu un tunnel alternativo. Per molti, però, il tragitto è diventato impossibile da completare.Di fronte all’emergenza, nei paesi della zona sono stati allestiti alloggi di emergenza per accogliere almeno 1500 persone, offrendo loro un rifugio temporaneo per riposare.