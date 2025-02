Torinotoday.it - Fox Music Festival, al via le candidature: le modalità di partecipazione

Leggi su Torinotoday.it

Sei unista e il tuo strumento è la voce? Sei un interprete? Quando canti sei capace di trasportare il pubblico in una dimensione parallela? Vorresti esibirti in un luogo scenografico, come un teatro storico torinese?Lasciaci i tuoi riferimenti social e invia la tua candidatura.Se.