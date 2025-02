Anteprima24.it - FOTO/ Incidente mortale, si indaga anche sul trasporto dei rifiuti

Tempo di lettura: < 1 minutoHanno dato esito negativo i test degli esami tossicologici sull’autista alla guida del camion che trasportavae che con una parte del carico, ieri mattina, in via fra’ Generoso, ha travolto un gruppo di ciclisti uccidendo il 49enne Domenico Campanile di Caserta e ferito gravemente un altro ciclista, 43enne, originario di Santa Maria Capua Vetere.La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta sulla tragedia per fare luce sulle cause dell’: tra i punti da verificare nell’indagine che vede impegnata la squadra mobile di Salerno c’è in primo luogo in che modo le pesantissime balle che contenevano inon pericolosi provenienti dall’azienda PRT di Sarno con il codice CER 19.10.12 ( il codice che identifica iche possono essere usati come combustibile) fossero ancorati al mezzo che li trasportava.