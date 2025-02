Sport.quotidiano.net - Fortitudo Bologna, settebello con Vigevano: la vetta non è più un miraggio

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 2 febbraio 2025 – Ha definitivamente smesso di nascondersi e ora fa sul serio. La Effe supera83-66, centra la settima vittoria consecutiva (che fa 12-14 nella nuova gestione di coach Attilio Caja) e compie un altro poderoso balzo in avanti in una classifica di A2 che ora, mettendo da parte scaramanzia e prudenza, deve far sognare in grande i biancoblù. Domenica la delicata trasferta di Brindisi per provare l’assalto al podio. La cronaca Si parte con la coreografia del PalaDozza a riaccogliere sugli spalti i tifosi diffidati, poi si passa al campo con la Effe che impiega tre giri di cronometro a trovare la via del canestro con fluidità, grazie ai punti di Mian, Freeman e Thomas, bravi a controbattere a Mack e Taflaj (7-7). Tre liberi di Stefanini, tripla aperta di Galassi emostra i muscoli in un momento di poca brillantezza dei padroni di casa, che fra palle perse e rigori mancati da distanza ravvicinata fatica a cambiare passo (9-15).