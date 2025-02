Ilrestodelcarlino.it - Forlì trionfa su Cantù: Perkovic e Pascolo segnano la svolta

Desio, 2 febbraio 2025 – Importante affermazione esterna per, che infligge ala quarta sconfitta consecutivando a Desio per 77-81. In un match intenso, sempre all’insegna dell’equilibrio, i biancorossi prendono il pallino del gioco dopo la pausa lunga e si impongono con grande merito.(20) e(12)la, decisiva pure la stoppata di Harper su McGee a 11” dalla fine, con i brianzoli sul -2. Le due squadre procedono a braccetto per tutta la durata del primo tempo. L’Unieuro parte meglio e prova a scattare (13-17), ma Okeke e Riisma spengono ogni velleità (24-22). Così, nel cuore della seconda frazione, è De Nicolao, con 8 punti, a dare la spinta a(36-32), che deve però fare i conti con i canestri di Parravicini e. Tutto resta in bilico: 42-40 alla pausa lunga.