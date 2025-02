Sport.quotidiano.net - Forlì, col Tau vale davvero doppio: "Forze pari, ma sappiamo cosa fare"

Fuori i secondi. È il giorno di-Tau, sfida verità tra pesi massimi: in palio c’è una fetta di serie C. Al ‘Tullo Morgagni’ – ‘gong’ alle 14.30 – l’attesa è febbrile e l’entusiasmo quello delle grandi occasioni (il pubblico non ancora). Novanta minuti (e oltre) da vivere tutti d’un fiato, con un occhio qua e un orecchio a Sasso Marconi, dove farà tappa il Ravenna. Patti chiari e niente calcoli, Galletto: servono 3 punti per alimentare i sogni di gloria e dare una robusta spallata alla classifica. "La posta in palio è alta, ma siamo sereni e consapevoli delle nostre", attacca Alessandro Miramari. Che ribadisce "l’importanza della partita" e invita alla prudenza: "perfettamente che, avendo il Tau i nostri stessi punti, lein campo sono equinti". Poi torna sulla gara di Altopascio, persa 2-1, e si rammarica: "All’andata meritavamo di vincere, ora la classifica sarebbe diversa".