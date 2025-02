Inter-news.it - Folorunsho avverte l’Inter: «Il Franchi deve essere nostro fortino!»

Leggi su Inter-news.it

entusiasta dopo la vittoria della Fiorentina contro il Genoa al. E il centrocampista si concentra proprio sullo stadio, anche in vista del recupero con.AVVISO – Nel post partita di Fiorentina-Genoa, oltre a Rolando Mandragora, ha parlato pure il neo-arrivato Micheal. Il centrocampista viola parla dell’Artemioe avvisa dunque le avversarie. La prossima sarànel recupero della quattordicesima giornata di campionato. In quel caso la partita venne interrotta dopo il malore improvviso di Edoardo Bove. Le parole di: «Noi proviamo a vincere tutte le partite. Questa vittoria ci dà conferme sul fatto che ci siamo ripresi ed è molto importante tornare alla vittoria nelstadio, perché questoil!».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Il!»)© Inter-News.