Fanpage.it - Foligno, sequestrati 65 chili di cocaina al ristoratore Giampaolo Coresi

L'uomo è stato arrestato nei pressi di: nascondeva la droga nella sua auto, in casa e nel ristorante. Interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere dicendo solo di essere "malato per le scommesse sui cavalli".