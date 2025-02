Ilgiorno.it - Folgore, assalto al ChievoVerona. Carobbio: "Ora dobbiamo reagire"

Leggi su Ilgiorno.it

Un incidente di percorso (che ci può stare dopo 12 risultati utili consecutivi) o un segnale di flessione di cui tenere conto? Quale significato possano avere i cinque gol subiti dalla Pro Palazzolo nel turno infrasettimanale di mercoledì lo conosceremo già oggi pomeriggio con laCaratese impegnata nella tana deldi Sergio Pellissier. E il test non è probante, di più. Basti dire che nel girone di ritorno la formazione gialloblù ha sempre vinto: sei partite per un totale di 18 punti, percorso netto, e nonostante l’inizio di campionato da mani nei capelli ora la squadra veneta è tornata in zona playoff. "È una squadra con grandi valori. Stanno benissimo, servirà una prestazione al 110% per batterli", spiega misterdopo la rifinitura di ieri sotto la pioggia. "Siamo reduci da una sconfitta pesante, dovremo essere bravi a