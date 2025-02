Sport.quotidiano.net - Fischio d’inizio alle 14.30 al Tubaldi. La Recanatese è finalmente al completo. Contro il Roma City è uno scontro diretto

Inizia per laun mese di febbraio infarcito di scontri diretti che potrebbero essere determinanti per un futuro prossimo, si spera, con meno patemi possibili. Bisogna, inevitabilmente, ragionare step by step e dunque concentrazione al massimo in vista del match con ildi questo pomeriggio (14.30, direzione arbitrale affidata a Davide Patti di Palermo coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pallone di Vicenza e Boris Popovic di Padova) considerando che le due compagini sono divise da un solo punto in classifica. Un’inezia, insomma che rende la posta in palio di questo confronto pesantissima, proprio per i riflessi che potrebbe avere per la graduatoria. Come preannunciato durante la settimana la vera novità è che, dopo tempo immemorabile, i giallorossi si presentano all’appuntamento domenicale praticamente al, fatta eccezione, non va mai dimenticato, per il lungodegente Melchiorri, per il quale non sono del tutto tramontate le speranze di averlo a disposizione per le ultime partite della stagione.