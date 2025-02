Lanazione.it - Firenze, va in scena 'L’Oreste' al Teatro Cantiere Florida

, 2 febbraio 2025 –è stato abbandonato da piccolo e vive in un manicomio. Però è sempre allegro, canta, disegna, non dorme mai, scrive alla sua fidanzata e chiacchiera con tutti, soprattutto con Ermes, il suo compagno di stanza. Peccato che Ermes non esista. Venerdì 7 e sabato 8 febbraio ore 21.00 aldi(via Pisana 111 Rosso), nell’ambito della stagione di prosa a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale, andrà in. Quando i morti uccidono i vivi”, riflessione sulla salute mentale valsa al suo interprete Claudio Casadio il Premio Nazionale Franco Enriquez 2023 come miglior attore. Nei panni del personaggio scritto appositamente per lui da Francesco Niccolini – già autore per Marco Paolini, Alessio Boni, Leo Gullotta, Anna Bonaiuto – e diretto da Giuseppe Marini, Casadio è al centro di un lavoro originalissimo, di struggente poesia e forza, in cui fluiscono momenti drammatici e altri teneramente comici.