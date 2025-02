Lanazione.it - Firenze, Riccardo Bisatti dirige l'Ort nel concerto dedicato a Sostakovic

, 2 febbraio 2025 - Dal lirismo di Barber alla drammaticità ditorna are l'Orchestra della Toscana. Solisti il soprano Alessia Panza e il basso Adolfo Corrado. Al Teatro Verdi dirisuona dunque un viaggio tra natura e morte: il giovane direttore, 24 anni, guiderà l’Orchestra della Toscana in un programma di rara intensità emotiva, affiancato dal soprano Alessia Panza e dal basso Adolfo Corrado. L’appuntamento è fissato per il 5 febbraio ae il 6 a Livorno. Il programma si apre con l’Adagio per archi di Barber, un brano che richiama la serenità della natura ispirandosi a un passo delle Georgiche di Virgilio – il mormorio di un ruscello che disseta i campi arsi. Questo capolavoro, divenuto simbolo del repertorio colto americano, fu diretto per la prima volta da Arturo Toscanini a New York nel 1938, segnando l’inizio della sua fama internazionale A seguire, nel cinquantenario della morte, la Quattordicesima Sinfonia di, composta nel 1969 durante l’era Breznev, affronta il tema della morte con uno sguardo spoglio e tragico.