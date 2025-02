Lanazione.it - Firenze, proiezione speciale del film premiato a Venezia ‘Noi e loro’

, 2 febbraio 2025 - Spazio Alfieri propone unadel"Noi e loro" l'8 febbraio in collaborazione con Institut Francais e France Odeon, ospiti gli attori Vincent Lindon e Stefan Crepon. Il, ispirato al pluriromanzo “Quello che serve di notte” di Laurent Petitmangin (edito in Italia da Mondadori), è diretto dalle acclamate registe Delphine e Muriel Coulin (in uscita nelle sale italiane il 27 febbraio). Presentato in concorso all’81esima Mostra del Cinema di, è statocon la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al protagonista Vincent Lindon. Dramma familiare di grande impatto emotivo e di stringente attualità, “Noi e loro” vede il veterano Lindon affiancato da due giovani promesse della nuova generazione del cinema francese, Benjamin Voisin (“Estate ’85”, “Illusioni Perdute”) e Stefan Crepon (“Peter von Kant”, “Lupin”).