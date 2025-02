Inter-news.it - Fiorentina OK prima dell’Inter, Genoa KO! Curiosità Comuzzo

Labatte ilper 2-1 e ora potrà pensare al recupero con l’Inter. C’è unasu Pietro.VITTORIA SOFFERTA – Al Franchi, va in scena. Entrambe sono reduci da due ottime vittorie in campionato: la Viola a Roma contro la Lazio, mentre il Grifone in casa contro il Monaca. La squadra di Raffaele Palladino nel giro di 96 ore poi giocherà contro l’Inter,a Firenze (giovedì 6) nel recupero della quattordicesima giornata (gara interrotta per malore di Bove) e poi lunedì 10 a Milano. Il primo tempo è di marca viola, tant’è che dopo nove minuti Kean si inventa con un esterno mancino al gol il gol dell’1-0. Laattacca forte e alla mezz’ora arriva il più classico dei gol dell’ex con Albert Gudmundsson, che punisce il. Nella ripresa, ilesce bene dagli spogliatoi e dopo sei minuti trova il gol del 2-1 con Koni De Winter.