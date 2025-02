Terzotemponapoli.com - Fiorentina, il vice di Palladino su Comuzzo: “Mancano ancora 24 ore”

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’incertezza sul futuro di: Napoli o?A meno di un giorno dalla chiusura del mercato, il futuro di Pietrorimane in bilico. Il difensore dellaè nel mirino del Napoli, ma al momento non c’è nulla di definitivo. A parlare della sua situazione è stato Stefano Citterio,di Raffaele, ai microfoni di DAZN.La professionalità del giocatoreNonostante le numerose voci di mercato,ha dimostrato grande professionalità. Anche con le incertezze sul suo futuro, il giocatore è sceso in campo con la giusta mentalità. “Ha dato dimostrazione di grossa professionalità – ha dichiarato Citterio – ed è stato un esempio per tutti”. Parole che certificano il suo impegno e la sua dedizione alla squadra, indipendentemente da ciò che accadrà nelle prossime ore.