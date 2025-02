Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Ecco Ndour e Zaniolo. Ma in mediana non è finita

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 2 febbraio 2025 - Gli ultimi due giorni del mercato dellasaranno da circoletto rosso. Daniele Pradè e Roberto Goretti hanno di nuovo messo in atto un'altra mezza rivoluzione dopo quella estiva. Intanto la novità di un sabato che comunque è stato anche di vigilia di-Genoa. Cherè di fatto un nuovo centrocampista viola. Affare impostato da giorni con il PSG, ma sembrava anche tramontato in fretta. Invece ieri si è tutto riaperto. Parigini che hanno accettato la proposta degli intermediari per conto della: 6 milioni di euro e il 40% sulla futura rivendita. A tarda serata mancava solo l'accordo definitivo con il calciatore, che comunque non pregiudicherà il buon esito dell'affare. Firmerà un contratto fino al 2029 e nel pomeriggio potrebbe anche essere al Franchi per vedere dal vivo i nuovi compagni.