Fiorentina-Genoa Palladino | La gara più importante dell’anno

FIRENZE –domenica 2 febbraio alle ore 15 allo stadio Franchi di Firenze.Partita valida per la 23esima giornata di serie A diretta da Giuseppe Collu, appartenente alla sezione A.I.A. di Cagliari. Assistenti Alessio Tolfo, Pordenone, e Pietro Dei Giudici, Latina. Quarto ufficiale Alberto Santoro della sezione di Messina. Come video ufficiali sono stati designati Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo, insieme a Daniele Paterna della sezione di Teramo.di Raffaeletornata alla vittoria battendo la Lazio all’Olimpico, a quota 36 punti in classifica.di Patrick Vieira a quota 26 punti in classifica reduce dalla vittoria col Monza.Vieira: “Launa squadra che ha qualità individuali e sarà una partita difficile. Noi abbiamo fatto bene nell’ultimama adesso saràcontinuare ad essere collettivamente forti.