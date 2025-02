Lapresse.it - Fiorentina-Genoa 2-1, seconda vittoria di fila per la Viola

termina 2-1 nel match valido per la 23a giornata di Serie A. La Fiorentina vince la partita e sale al quinto posto in classifica, agganciando la Lazio a 39 punti, a meno uno dalla Juventus attualmente quarta. Il riassunto del match: I ragazzi di Palladino sbloccano il risultato in avvio, al 9?, con Kean che raccoglie l'invito di Mandragora e supera Leali con una girata di prima. Alla mezz'ora i padroni di casa raddoppiano con Gudmundsson su cross di Gosens. Nella ripresa al 10? il Grifone torna sotto con il colpo di testa di De Winter che accorcia le distanze, ma il risultato non cambia più. La squadra di Vieira resta così ferma a 26 punti, a più sei sulla zona retrocessione.