Firenzetoday.it - Fiorentina-Genoa 2-1, le pagelle: Kean rapace d'area, Gud bello a metà, male Richardson e Beltran

DE GEA 6.5: qualche rilancio impreciso di troppo nel primo tempo, ma come ci mette del suo sul risultato mettendo a segno una grande parata su De Winter che nega alil 2-2. DODO 6.5: comincia col turbo chiamando subito in causa il Var per un sospetto calcio di rigore che poi non gli.