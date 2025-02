Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Genoa 2-1: la magia di Kean e l'ex Gundmundsson piegano il Grifone

Firenze, 2 febbraio 2025 – Sospinta dal tifo del Franchi, lapiega 2-1e centra la seconda vittoria di fila agganciando momentaneamente la Lazio al quinto posto in classifica, a quota 39 punti. Un successo strappato con le unghie e con i denti dai viola che, dopo aver meglio interpretato un primo tempo chiuso avanti 2-0 grazie alladial 9’ e al raddoppio siglato alla mezz’ora dall’ex di giornata Gudmundsson, sono calati di tono nella ripresa e hanno rischiato di complicarsi eccessivamente la vita al cospetto di un “” capace di accorciare le distanze con il colpo di testa vincente di De Winter al 55’ e poi di gettarsi in avanti alla ricerca di un pari che tuttavia non è arrivato. Primo tempo La gara è da frizzante sul piano dei ritmi e vede laprovare a schiacciare sul pedale dell’acceleratore e chiedere a gran voce un calcio di rigore per un contatto in area tra Collu e Frendrup che però l’arbitro Collu, dopo essere stato richiamato al VAR per un controllo, non concede.