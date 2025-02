.com - Fiorentina-Genoa 2-1, Kean e Gudmundsson firmano il successo viola

(Adnkronos) – Labatte 2-1 ilnel match della domenica pomeriggio al Franchi, valido per il 23° turno di Serie A. Per la squadra di casa a segnoal 9? eal 30, di De Winter al 55? il gol della bandiera degli ospiti. In classifica iagganciano al 5° posto la Lazio con 39 punti, uno in meno della Juventus quarta, mentre i rossoblù restano fermi al 12° posto a quota 26. Dopo soli tre minuti dall’inizio della partita l’arbitro chiamo subito in causa il Var per rivedere una trattenuta in area di Frendrup su Dodo che lo aveva superato in dribbling. Collu decide di non assegnare il rigore ai. La squadra di casa sblocca la partita al 9?. Punizione centrale battuta rapida da Mandragora perche sorprende alle spalle la difesa e, con uno splendido colpo al volo in girata col destro, batte il portiere all’angolino.