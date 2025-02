Sololaroma.it - Fiorentina-Genoa 2-1, Kean ancora decisivo: Palladino vede la Champions

Leggi su Sololaroma.it

Labatte 2-1 ilnel match delle 15:00 della ventitreesima giornata di campionato. Decisivi peri viola le reti di Moisee Albert Gudmundsson nel primo tempo, mentre non basta per i rossoblù la rete di De Winter nella ripresa. La squadra disale al quinto posto in classifica, mentre gli uomini di Vieira rimangono in dodicesima posizione. La partitaIl match inizia subito con un episodio dubbio in area delcon un duello tra Dodo e Frendrup, ma l’arbitro Collu, richiamato al Var, ha confermato la decisione del campo di far proseguire il gioco. Al 9? arriva il vantaggio della: calcio piazzato battuto da Mandragora,in area insacca al volo con un pregevole tocco di destro. Dopo il vantaggio, laresta in avanti e al 30? trova il raddoppio: cross in area di Gosens per Gudmundsson, che in area controlla il pallone e conclude di sinistro, trovando la deviazione vincente di Vasquez che spiazza Leali.