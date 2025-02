Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Folorunsho: "Vittoria importante, ci dà le conferme di cui abbiamo bisogno"

Firenze, 2 febbraio 2025 - Lainfila la secondadopo quella ottenuta con la Lazio, e si rilancia in zona Champions. Tra i protagonisti della partita Moise Kean, che col gol realizzato oggi sale a quota 13 nella classifica marcatori. Una rete realizzata con un movimento strano quando straordinario, che proprio l'ex Juve nel post partita ha spiegato così: "Era da un po' di giorni che chiedevo sta palla a Mandragora, finalmente ce l'fatta. Spero mi ricapiti. Da quando sono arrivato qua tutti mi hanno aiutato. Ora cerco di ripagare. I compagni mi hanno sempre aiutato, li voglio ringraziare, cerco di farlo in campo". "Il mio assist per Kean? Molto è merito suo - spiega il centrocampista viola -. Ci siamo messi d'accordo: io gli chiedo di venire a darmi una mano e in cambio gli regalo queste palle.