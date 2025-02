.com - Fiorentina: contro il Genoa Palladino conferma il KGB (Kean, Gudmundssson, Beltran). In attesa di rinforzi e partenze. Formazioni

Gli esperti di mercato danno per raggiunta l'intesa frae Psg per Cher Ndour in viola. E' un centrocampista del 2004 di cui si parla un gran bene. Intanto continuano le trattative per Nicolò Fagioli con la Juventus e per Nicola Zaniolo (ma l'Atalanta avrebbe fatto passi indietro). E resta aperta anche la pista che porta a Bondo del Monza. Tutto questo mentre incombe (domenica, ore 15 al Franchi, diretta su Dazn) la partita con il. Test fondamentale per capire se laè quella squadra incapace di vincere in sei partite o quella che ha saputo espugnare l'Olimpico lazialeL'articoloilil KGB (). Indiproviene da Firenze Post.