Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Citterio: "Vittoria per la continuità. Comuzzo? La società sa cosa fare"

Firenze, 2 febbraio 2025 - Intervenuto nel post gara di-Genoa terminata 2-1 per i viola Stefano, che oggi sostituiva in panchina Raffaele Palladino, ha spiegato l'importanza dellaottenuta ma anchec'è ancora da migliorare: "Questaè frutto di un grande primo tempo, sono entrati in campo dando tutto sapendo l'importanza della partita per cercare di mettere in difficoltà il Genoa, che arrivava da un periodo di salute. Abbiamo meritato di portarci sul doppio vantaggio in quel momento, in cui stavamo controllando la gara. Davvero una grande prestazione da parte dei ragazzi, ritengo che siano tre punti guadagnati meritatamente". Come spiega il calo nei secondi tempi? "E' sicuramente un aspetto sul quale dobbiamo migliorare. Dobbiamo e possiamo gestire meglio il possesso palla.