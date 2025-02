.com - Fiorentina: arriva Zaniolo. Oggi visite mediche. I dettagli dell’accordo con il Galatasaray

Leggi su .com

Laancora non ufficializza, ma gli esperti di mercato indicano che l'accordo per il passaggio di Nicolain viola è cosa fatta. Del resto non è un mistero che l'ex calciatore della Roma, in forza aldi Instanbul, sia un vecchio pallino del direttore sportivo, Daniele PradèL'articolo. Icon ilproviene da Firenze Post.