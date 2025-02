Iodonna.it - Fiocchi bon ton, cuori romantici, tonalità e silhouette di tendenza. Tutte le ispirazioni per i nuovi must da regalare o da regalarsi

La stagione dei saldi invernali sta per esaurirsi ed è tempo di iniziare a pensare a San Valentino e dintorni. Un momento cruciale per fare un regalo a chi ci piace, ma anche a noi stessi. Lasciandosi ispirare dalle idee shopping di Febbraio 2025, con le ultimissime primizie fashion di stagione, che anticipano i mood portanti dei prossimi mesi. E aggiornano al volo il guardaroba, preparandolo ad arte per l’arrivo – quasi imminente – della Primavera.Le it-shoes con il fiocco di FerragamoLa nuova collezione della maison Ferragamo vede protagoniste le scarpe eleganti perle occasioni, contraddistinte da linee iper femminili ispirate al design degli anni ’50. Le scarpe décolleté con punta allungata e scollo ovale, con kitten heel alto 4 centimetri ricoperto on tone. E le slingback dalla punta affusolata, dotate di un tacco sottile sagomato alto 7 centimetri, perfetto per sostenere e slanciare la