Lanazione.it - Fine vita, legge toscana. L’altolà dei vescovi. E la politica si divide

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 2 febbraio 2025 – Lapotrebbe essere la prima regione ad approvare unasul suicidio medicalmente assistito. Fra il 10 e l’11 febbraio approderà in Consiglio regionale l’atto scaturito dalla propostad’iniziativa popolare dell’Associazione Luca Coscioni. Un percorso che ha la sua origine nella sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non punibile chi agevola il suicidio «di una persona tenuta inda trattamenti di sostegnole e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni». Partendo da qui l’Associazione Coscioni ha raccolto firme (10mila in) e depositato nei Consigli regionali una proposta diper definire le procedure delle varie aziende sanitarie.