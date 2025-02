Universalmovies.it - Final Destination: Bloodlines | Primo sguardo al nuovo film

Manca poco al lancio deltrailer di, ma nel frattempo è tempo di sorprese virali.Ildella celebre saga horror approderà nelle sale USA a partire dal 16 maggio di quest’anno, ed è per questo che i fan possono aspettarsi nelle prossime settimane una pioggia di contenuti promozionali davvero interessanti. Comepasso, in vista del lancio deltrailer che non dovrebbe tardare ad arrivare, l’account social ufficiale si è attivato, offrendo ai fan un primissimo assaggio di.Niente di assolutamente importante, ma quel ventilatore in movimento non lascia presagire nulla di buono, non credete?ClipThis one’s for the fans. ?? Dying to show you more. #pic.