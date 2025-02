Quotidiano.net - Filippo Tajani elitrasportato al Gemelli dopo incidente di gioco in Eccellenza Laziale

, figlio 31enne del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio, è stato trasferito in elicottero all'ospedaledi Roma per le conseguenze di undiavvenuto durante la partita di calcio tra Paliano e Ferentino valida per la 20ma giornata del Campionato di. È accaduto sul terreno dello stadio Piergiorgio Tintisona di Paliano al 38/mo minuto diuno scontro molto duro tra due calciatori.è rimasto a terra senza conoscenza e per questo è stato fatto intervenire subito un elicottero del 118. E' stato trasferito nell'ospedale della Capitale dove sono in corso accertamenti,aver ripreso conoscenza. A darne conferma è la squadra di casa con una nota ufficiale: "La Società Polisportiva Città di Paliano in concordata decisione con la Società Ssd Ferentino Calcio, comunica la sospensione della gara che metteva oggi di fronte i due club, a causa di un malore che ha colpito al 38/mo della prima frazione diil calciatore del Ferentino, prontamentein ospedale.