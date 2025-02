Notizie.com - Filippo Tajani, come sta il figlio del vicepremier dopo il malore in campo: le parole del padre

La paura è rientrata in casache ildel, si è sentito male indurante una partita calcio. A dare la buona notizia, il ministro degli Esteri su Facebook: “È fuori pericolo”.sta ildelilin: ledel(Foto di Facebook Antonio) – notizie.com“è fuori pericolo ricoverato al Gemelli. Grazie a tutti per esserci stati vicini in un momento di grande paura”, ha scritto Antonio, ringraziando anche “chi lo ha soccorso” e il “Ferentino Calcio la cui maglia indossa con amore e orgoglio”. Questa mattina iltrentunenne del leader di Forza Italia,, calciatore del Ferentino, si è accasciato sul terreno dello stadio Piergiorgio di Tintisona di Paliano (Frosinone)uno scontro di gioco durante la partita contro il Paliano, valida per la ventesima giornata di Campionato di Eccellenza Laziale.