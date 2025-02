Sport.quotidiano.net - Figline non può sbagliare. Il San Donato va a Livorno

Il campionato sta entrando in una fase decisiva. La 22ª giornata del girone E (in campo alle 14,30), si preannuncia molto interessante con sfide che potrebbero riservare sorprese.-SanTav.lle (0-0) arbitro: Morello di Tivoli. Contro la capolistache dopo il pareggio amaro di Grosseto proverà a tornare a vincere, per il Sandi Bonuccelli il compito non si prospetta facile. Ai gialloblù servirà un grosso sforzo per poter raccogliere un risultato positivo, utile per smuovere la classifica. La strada della salvezza è ancora lunga, perciò attenzione. Quali saranno le scelte di Bonuccelli per sfidare l’ex Indiani? Al tecnico gialloblù mancherà Purro che sconta l’ultima giornata e Cellai squalificato, ma può contare sul rientro di Croce e Pecchia. E’ prevedibile che in difesa giochi la coppia Bruni e Maffei, mentre a centrocampo potrebbero essere schierati Pecchia, Vitali Borgarello, Dema e Gistri.