Lanazione.it - Fiamme e paura sul Monte Serra. Denunciato 58enne di Calci che bruciava i resti di potature

, 2 febbraio 2025 – È statodai carabinieri del Nucleo Forestale diun uomo di 58 anni, ritenuto responsabile di aver causato l’incendio boschivo divampato il 14 gennaio scorso in località Cecchetto, ai piedi del, nel comune della Valgraziosa. Le indagini dei militari hanno accertato che il rogo è stato innescato dall’abbruciamento di residui vegetali, sfuggito al controllo e propagatosi rapidamente su un’area di circa 1100 metri quadrati. Lehanno colpito una zona di rinnovazione del pino marittimo. Come aveva giàil sindaco di, Massimiliano Ghimenti, la zona collinare andata in fumo era già stata pesantemente devastata dal maxi incendio del 2018, per il quale è stato condannato, con l’accusa di essere lui il piromane, l’ex volontario dell’anticendio calcesana Giacomo Franceschi.