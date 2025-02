Fanpage.it - Fermato un uomo sospettato di aver brutalmente picchiato Salvatore Sinagra in un bar a Lanzarote

Leggi su Fanpage.it

Il presunto aggressore, del quale non sono state fornite le generalità, è in queste ore interrogato dalle autorità iberiche che indagano sul brutale pestaggio ai danni dell'italiano, avvenuto lo scorso 26 gennaio in un bar di Playa del Carmen.