Lettera43.it - Fermato a Lanzarote il presunto aggressore di Salvatore Sinagra

Leggi su Lettera43.it

È statoildi, l’italiano di 30 anni di Favignana che, aggredito a calci e pugni e con una spranga anella serata del 26 gennaio, si trova attualmente ricoverato in coma nell’unità di terapia intensiva dell’Ospedale Universitario di Gran Canaria. Il sospettato, di cui non sono state fornite le generalità, è in queste ore interrogato dalla Guardia Civil., che sull’isola spagnola ha lavorato come pizzaiolo e gestito un bar, ha riportato un trauma cranico ed è in condizioni gravissime.Articolo completo:ildidal blog Lettera43