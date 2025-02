Ilfattoquotidiano.it - Fermato a Lanzarote il presunto aggressore di Salvatore Sinagra, il 30enne di Favignana in fin di vita dopo il pestaggio fuori da un bar

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è unper l’aggressione delitaliano,, attualmente ricoverato nell’unità di terapia intensiva dell’Ospedale Universitario di Gran Canaria, Doctor Negrin. L’uomo, del quale non sono state fornite le generalità, è sospettato di essere l’autore delavvenuto lo scorso 26 gennaio in un bar di Playa del Carmen, una delle principali località turistiche dell’isola delle Canarie. Mentre ildilotta tra lae la morte, il– che sarebbe un cittadino spagnolo già noto alle autorità – è in queste ore interrogato dalla guardia civile.Alla base vi sarebbe un banale diverbio in un locale di: poco, mentre stava fumando una sigaretta davanti al bar,è stato pestato e lasciato a terra in fin di. In ospedale ha subito un delicato intervento chirurgico alla testa per ridurre un vasto ematoma causato, probabilmente, da una spranga o da un tirapugni.