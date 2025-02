Sport.quotidiano.net - Femminile. Quanti rimpianti contro il Diavolo

sassuolo 2 milan 3 SASSUOLO: Durand; Pleidrup, Caiazzo, Orsi (34’ s.t. Perselli); Philtjens, Mella (23’ s.t. Hagemann), De Rita (34’ s.t. Girotto), Brustia; Missipo, Clelland (15’ s.t. Chmielinski) , Sabatino (34’ s.t. Monterubbiano). All. Rossi (Di Nallo, Lonni, Fusini, Dhont, Fisher, Gallazzi) MILAN: Giuliani; Koivisto, Mesjasz, Piga (16’ s.t. Sorelli), Vigilucci; Cernoia (16’ s.t. Renzotti), Rubio, Arrigoni; Marinelli (16’ s.t. Mascarello), Ijeh (47’ s.t. Domping), Stokic (47’ s.t. Laurent). All. Bakker (Fedele, Tornaghi, Cesarini) Arbitro: Pasculli di Como (Iuliano, Petrov. q.u. Oristanio) Reti: 16’ p.t. Clelland, 22’ p.t. Philtjens , 24’ p.t. Vigilucci, 22’ s.t. Ijeh (rig.), 26’ s.t. Stokic Si butta via, il Sassuolo, solo a un passo dall’impresail Milan. Una partenza a razzo lo aveva portato sul 2-0 in poco più di 20’, ma i restanti 70’ hanno frustrato le velleità delle neroverdi, raggiunte e sorpassate.