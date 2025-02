Liberoquotidiano.it - FdI resta il primo partito: a quanti punti di distanza è il Pd, il sondaggio che gela la sinistra

Ilmese del 2025 è stato ricco di avvenimenti importanti. Sia sul fronte in terno che estero. A cominciare dalla liberazione di Cecilia Sala, che ha segnato un grande successo per il governo italiano. Poi il giuramento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, con Giorgia meloni unica leader europea presente a Washington. Infine, lo scontro diretto tra esecutivo e magistratura sul caso Almasri e sui migranti in Albania. Questi elementi hanno inciso sul consenso dei partiti, aumentando o meno il gradimento degli elettori. Fratelli d'Italia, secondo quanto rilevato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera,ilgrazie al suo 27,8% con una variazione positiva dello 0,2% rispetto al mese scorso. Balzo interessante anche per ildemocratico, stimato al 22,8%: il dato più alto degli ultimi 7 mesi, con un piccolo incremento rispetto a dicembre 2024.