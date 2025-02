Ilrestodelcarlino.it - FdI e Pd divisi sull’istituzione del Cau a Savignano

Il centro di assistenza e urgenza (Cau) diè al centro del dibattito sulla sanità territoriale. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Pestelli ha depositato un’interrogazione nella quale chiede di fare chiarezzadei Cau a, Forlimpopoli e Forlì. Rilevando che il modello dei Cau si è rivelato nella pratica ‘perdente’ e ‘inefficace’, Pestelli chiede di potenziare il pronto soccorso, in particolare quello di Forlì. Francesca Lucchi, consigliera regionale del Pd, replica ribadendo l’importanza dei Cau, come parte della strategia della Regione per rafforzare la sanità di prossimità. "E’ inaccettabile – afferma Lucchi – che Fratelli d’Italia e il consigliere Pestelli mettano in discussione l’apertura del Cau di, lasciando il Rubicone senza un servizio essenziale.