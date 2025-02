Bergamonews.it - “Fatale monstrum?” No. Cleopatra era colta, poliglotta, statista ed abile politica

La bellezzadiè spesso considerata, per millenaria vulgata, la virtù principale della più famosa regina d’Egitto. “”, prodigio di esotica malvagità, così la marchiarono già i contemporanei, da Properzio a Virgilio. Per i Romani, che assistevano agli ultimi, violenti sussulti della Repubblica, l’ “Egyptia coniunx”, l’ammaliante consorte egizia prima di Cesare e poi di Antonio, altro non era se non la respons, maliziosa e corrotta, dei loro mali presenti.“La storia antica è piena di queste donne”, ha spiegato la professoressa Francesca Cenerini nella sua efficace Lezione tenutasi al Teatro Donizetti gremito di pubblico la mattina dell’1 febbraio. “Si tratta di donne lasciate alla Storia sulla base di qualcosa che hanno rappresentato, non per come sono realmente state”.