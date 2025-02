Quotidiano.net - Fat Boy, l’irriverente protagonista degli acquerelli di Christoph Radl

, figura di spicco del design internazionale, nato in Svizzera ma italiano d’adozione dagli anni Settanta, èfino al 28 febbraio 2025 della mostra personale Fat Boy.porta negli spazi della galleria Antonia Jannone Disegni di Architettura di Milano sessantacon un fat boy che gioca con la storia dell’arte antica e contemporanea. L’artista, si è ispirato alle figure della ceramica dei Mimbres – cultura millenaria precolombiana– con le quali costruisce un viaggio nella storia dell’arte in compagnia di un pasciuto personaggio che ’mette in scena’ opere di artisti famosi da Raffaello a Maurizio Cattelan. Fat Boy è un personaggio divertente, irriverente, sorprendente, e grazie a quest’ultimo,rende possibile attraversare la storia dell’arte, italiana e internazionale, guidati soltanto dalla passione per l’Arte e per le icone del nostro passato e del nostro presente.