Iltempo.it - "Fascista!", e scoppia il parapiglia. Rissa sfiorata tra Telese e "Tarzan" Alzetta

Quello che doveva essere un confronto pacifico per affrontare il tema del degrado nel quartiere Esquilino di Roma, si è trasformato in una quasiche ha coinvolto il noto giornalista Lucae “”, al secolo Andrea, storico leader dei Movimenti per la Casa e autore di centinaia di occupazioni. A riportarlo è il sito di notizie Dagospia, che ha rilanciato una ricostruzione di quanto accaduto. Nel pieno dell'assemblea dell'associazione “Polo Civico Esquilino” si è consumato il diverbio, che sarebbe nato dalla proposta del volto di La7 di circondare di un cancello Piazza Pepe per evitare l'ingresso di spacciatori. Per tutta risposta alcuni presenti avrebbero dato del “” a, che poi preso dal nervosismo avrebbe messo una mano sul volto a “”, che avrebbe a sua volta reagito spintonando il giornalista e rischiando di farlo cadere.